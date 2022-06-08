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Все больше детей страдает от российской агрессии: новые данные

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Киев , Среда 08 июня 2022 08:41
Все больше детей страдает от российской агрессии: новые данные Фото: от российской агрессии пострадал по меньшей мере 741 ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине пострадал 741 ребенок. Из них 263 детей погибли, а более 478 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 190, Харьковской - 122, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 30, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

Как стало известно, 5 июня в результате обстрела российскими оккупантами Доброполья Пологовского района Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

Кроме того, ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении десяти детей в Харьковской области.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, однако реальные цифры могут быть значительно больше.

Кроме того, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.

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