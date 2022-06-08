Все більше дітей страждає від російської агресії: нові дані

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждала 741 дитина. З них 263 дітей загинули, а понад 478 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

Крім того, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення десяти дітей у Харківській області.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.

Крім того, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

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