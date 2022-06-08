Все більше дітей страждає від російської агресії: нові дані
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждала 741 дитина. З них 263 дітей загинули, а понад 478 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській-15.
Як стало відомо, 5 червня в результаті обстрілу російськими окупантами Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.
Крім того, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення десяти дітей у Харківській області.
Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.
Крім того, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.
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