ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Все більше дітей страждає від російської агресії: нові дані

Новость на русском →
Київ , Середа 08 червня 2022 08:41
Все більше дітей страждає від російської агресії: нові дані Фото: від російської агресії постраждала щонайменше 741 дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну постраждала 741 дитина. З них 263 дітей загинули, а понад 478 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській-15.

Як стало відомо, 5 червня в результаті обстрілу російськими окупантами Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення десяти дітей у Харківській області.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, однак реальні цифри можуть бути значно більше.

Крім того, з початку війни в Україні понад 900 тисяч дітей виїхали до країн ЄС та Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна ПТСР, вигорання та синдром вцілілого: як українці борються з травмами війни