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Больше не демократия: в Европарламенте объявили Венгрию автократией

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Брюссель, Пятница 16 сентября 2022 06:13
Больше не демократия: в Европарламенте объявили Венгрию автократией Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейского парламента.

Евродепутаты поддержали резолюцию о том, что страна под руководством Виктора Орбана стала "гибридным режимом избирательной автократии", отличающимся распадом демократии, основных прав и верховенства права

Эту резолюцию поддержали 81% присутствовавших во время голосования членов Европарламента: 433 голоса за, 123 - против и 28 - воздержались.

В частности, члены парламента перечислили ряд проблем в Венгрии: от функционирования избирательной системы страны до ее судебной независимости.

Кроме того, беспокойство вызывают религиозные свободы и права уязвимых слоев населения.

Речь также идет о высоком уровне так называемого "кумовства" и фаворитизма "на высоких ступенях государственного управления".

Европейская комиссия также имеет претензии к стране в связи с возможным нецелевым использованием государственных средств для обогащения деятелей, близких к правящей партии "Фидес"..

Хотя голосование не имеет практического эффекта, оно усиливает давление на власть ЕС в Брюсселе, чтобы не выплачивать Венгрии миллиарды наличных средств, которые задерживаются из-за беспокойства относительно высокого уровня коррупции в стране.

Ожидается, что в воскресенье Еврокомиссия порекомендует значительно сократить выделение средств для Венгрии, а также даст несколько месяцев на устранение недостатков, в частности, на принятие законов о борьбе с коррупцией. По некоторым данным, речь идет о сокращении финансирования на 70%.

Напомним, что в Чехии допускают возможен выход Венгрии из Евросоюза.

Также, в ЕС считают Венгрию троянским конем России.

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