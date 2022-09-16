Больше не демократия: в Европарламенте объявили Венгрию автократией

Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейского парламента .

Евродепутаты поддержали резолюцию о том, что страна под руководством Виктора Орбана стала "гибридным режимом избирательной автократии", отличающимся распадом демократии, основных прав и верховенства права

Эту резолюцию поддержали 81% присутствовавших во время голосования членов Европарламента: 433 голоса за, 123 - против и 28 - воздержались.

В частности, члены парламента перечислили ряд проблем в Венгрии: от функционирования избирательной системы страны до ее судебной независимости.

Кроме того, беспокойство вызывают религиозные свободы и права уязвимых слоев населения.

Речь также идет о высоком уровне так называемого "кумовства" и фаворитизма "на высоких ступенях государственного управления".