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Більше не демократія: у Європарламенті оголосили Угорщину автократією

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Брюссель, П'ятниця 16 вересня 2022 06:13
Більше не демократія: у Європарламенті оголосили Угорщину автократією Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності знаходяться під системною загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейського парламенту.

Євродепутати підтримали резолюцію про те, що країна під керівництвом Віктора Орбана стала "гібридним режимом виборчої автократії", що відрізняється розпадом демократії, основних прав і верховенства права

Цю резолюцію підтримали 81% присутніх під час голосування членів Європарламенту: 433 голоси за, 123 - проти і 28 - утрималися.

Зокрема, члени парламенту перерахували низку проблем в Угорщині: від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності.

Крім того, занепокоєння викликають релігійні свободи і права вразливих верств населення.

Мова також йде про високий рівень так званого "кумівства" і фаворитизму "на високих щаблях державного управління".

Європейська комісія також має претензії до країни у зв'язку з можливим нецільовим використанням державних коштів для збагачення діячів, близьких до керівної партії "Фідес"..

Хоча голосування не має практичного ефекту, воно посилює тиск на владу ЄС у Брюсселі, щоб не виплачувати Угорщині мільярди готівкових коштів, які затримуються через занепокоєння щодо високого рівня корупції в країні.

Очікується, що в неділю Єврокомісія порекомендує значно скоротити виділення коштів для Угорщини, а також дасть кілька місяців на усунення недоліків, зокрема, на прийняття законів про боротьбу з корупцією. За деякими даними, йдеться про скорочення фінансування на 70%.

Нагадаємо, що у Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу.

Також, в ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії.

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