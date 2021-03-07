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Больше демократии в России будет означать конец режима Путина, - Порошенко

Автор: РБК-Украина

Визит в Москву главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля продемонстрировал истинные намерения Владимира Путина. Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в России представляют угрозу для Путина и его власти.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью французскому L'Express.

"Я лично знаю Жозепа Боррелля. Это сильный и умный человек - настоящий лидер. Я не буду комментировать насколько своевременным или нет был его визит в Москву. Однако я думаю, что эта поездка была полезной, поскольку ярко продемонстрировала истинные намерения Путина", - считает Порошенко.

По его мнению, Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России.

"Больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепу Борреллю, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", - убежден Порошенко.

Он также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию по Крыму, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", - говорит Порошенко.

Важнее, по его убеждению, посмотреть, как русский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране.

"С учетом всех этих причин Запад должен поддерживать Алексея Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену", - убежден Порошенко.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

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