Больше демократии в России будет означать конец режима Путина, - Порошенко

"Я лично знаю Жозепа Боррелля. Это сильный и умный человек - настоящий лидер. Я не буду комментировать насколько своевременным или нет был его визит в Москву. Однако я думаю, что эта поездка была полезной, поскольку ярко продемонстрировала истинные намерения Путина", - считает Порошенко.

По его мнению, Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России.

"Больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепу Борреллю, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", - убежден Порошенко.

Он также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию по Крыму, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", - говорит Порошенко.

Важнее, по его убеждению, посмотреть, как русский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране.

"С учетом всех этих причин Запад должен поддерживать Алексея Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену", - убежден Порошенко.