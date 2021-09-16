UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Больше Антарктиды: ученые обеспокоены ростом дыры в озоновом слое

Автор: Сергей Пышкин

Нынешняя дыра в озоновом слое намного шире, чем обычно. Ученые не могут сказать, как дальше она будет развиваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отметим, что озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 15 до 35 км. Озоносфера предназначена для защиты Земли от ультрафиолетового излучения, поступающего от Солнца.

"На этом этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. Однако в этом году она очень похожа на дыру 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных", - сказал директор службы Винсент-Анри Пеуч.

По словам Пеуча, служба и в дальнейшем будет наблюдать за ситуацией вокруг дыры. Размер дыры не означает, что восстановление слоя идет не так, как это ожидалось, однако это является сигналом к тому, чтобы подробнее изучить образование и рост озоновых дыр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАнтарктида