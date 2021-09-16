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Больше Антарктиды: ученые обеспокоены ростом дыры в озоновом слое

Новина українською →
США , Четверг 16 сентября 2021 21:21
Больше Антарктиды: ученые обеспокоены ростом дыры в озоновом слое Фото: дыра в озоновом слое Земли рекодно растет (https://flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Нынешняя дыра в озоновом слое намного шире, чем обычно. Ученые не могут сказать, как дальше она будет развиваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отметим, что озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 15 до 35 км. Озоносфера предназначена для защиты Земли от ультрафиолетового излучения, поступающего от Солнца.

"На этом этапе мы не можем сказать, как дальше будет развиваться нынешняя озоновая дыра. Однако в этом году она очень похожа на дыру 2020 года, когда она была одной из самых глубоких и длинных", - сказал директор службы Винсент-Анри Пеуч.

По словам Пеуча, служба и в дальнейшем будет наблюдать за ситуацией вокруг дыры. Размер дыры не означает, что восстановление слоя идет не так, как это ожидалось, однако это является сигналом к тому, чтобы подробнее изучить образование и рост озоновых дыр.

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