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Більша за Антарктиду: вчені занепокоєні зростанням діри в озоновому шарі

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США , Четвер 16 вересня 2021 21:21
Більша за Антарктиду: вчені занепокоєні зростанням діри в озоновому шарі Фото: дірка в озоновому шарі Землі рекодно зростає (https://flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Цьогорічна діра в озоновому шарі є набагато ширшою, ніж зазвичай. Науковці не можуть сказати, як далі вона розвиватиметься.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначимо, що озоновий шар розташований в стратосфері на висоті від 15 до 35 км. Озоносфера призначена для захисту Землі від ультрафіолетового випромінювання, що надходить від Сонця.

"На цьому етапі ми не можемо сказати, як далі буде розвиватися цьогорічна озонова діра. Однак цього року вона надзвичайно подібна до діри 2020 року, коли вона була однією з найглибших та найдовших", - сказав директор служби Вінсент-Анрі Пеуч.

За словами Пеуча, служба й надалі спостерігатиме за ситуацією навколо діри. Розмір діри не означає, що відновлення шару йде не так, як це очікувалося, однак це є сигналом до того, аби детальніше вивчити утворення та зростання озонових дір.

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