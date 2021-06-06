Больше 130 человек погибли при нападении в Буркина-Фасо

Еще около 40 человек были ранены. В Буркина-Фасо объявлен 72-часовой траур. Отмечается, что нападение стало самым серьезным за последние годы. С января число жертв нападений в регионе Сахель превысило 500 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку. Он призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе против экстремизма.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку в Буркина-Фасо.