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Больше 130 человек погибли при нападении в Буркина-Фасо

Автор: Даша Харченко

В провинции Яга на севере Буркина-Фасо боевики напали на деревню Солхан. Погибли 132 гражданских, в том числе семеро детей.

Об этом сообщает Reuters.

Еще около 40 человек были ранены. В Буркина-Фасо объявлен 72-часовой траур. Отмечается, что нападение стало самым серьезным за последние годы. С января число жертв нападений в регионе Сахель превысило 500 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку. Он призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе против экстремизма.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку в Буркина-Фасо.

Напомним, тела двух испанских и одного ирландского журналиста были обнаружены на востоке Буркина-Фасо. Накануне их похитили неизвестные.

Ранее сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.

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