Понад 130 людей загинули під час нападу в Буркіна-Фасо

У провінції Яга на півночі Буркіна-Фасо бойовики напали на село Солхан. Загинули 132 цивільних, у тому числі семеро дітей.
Про це повідомляє Reuters.
Ще близько 40 осіб були поранені. У Буркіна-Фасо оголошено 72-годинну жалобу. Зазначається, що напад став найсерйознішим за останні роки. З січня кількість жертв нападів в регіоні Сахель перевищила 500 осіб.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив атаку. Він закликав міжнародне співтовариство подвоїти зусилля в боротьбі проти екстремізму.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку в Буркіна-Фасо.
Нагадаємо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналіста були виявлені на сході Буркіна-Фасо. Напередодні їх викрали невідомі.
Раніше повідомлялося, що в Нігері озброєні злочинці вчинили наліт на три села в районі Тіллабері, який межує з малі і Буркіна-Фасо. В результаті було вбито 137 осіб.