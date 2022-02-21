"Большая термомодернизация" позволит людям платить за отопление на 60% меньше, - ОП

Он напомнил, что в начале этого отопительного сезона был подписан Меморандум, позволивший сдержать цену на отопление для населения.

"Конечно, это был вызов для бюджетов - как государственного, так и местных бюджетов. Но мы смогли выстоять, мы это сделали, население не платит возросшую стоимость за отопление. И я думаю, что теперь наша задача - это идти к новому проекту, который уже был анонсирован неделю назад президентом - это "Большая термомодернизация", - подчеркнул Тимошенко.

По его словам, на этот год запланировано сделать более энергоэффективными 6 тыс. домов. Таким образом жильцы этих домов смогут платить за отопление на 60% меньше. Также термомодернизация позволит снизить потребление газа на 437 миллионов кубометров.

"Это проект, о котором говорил каждый глава громады, каждый мэр большого областного города. Это то, что нам нужно. Нам нужно отвязаться от цены на газ, от цены на отопление и понимать, что мы не просто тратим средства на газ или отопление", - подчеркнул он.

Также Тимошенко напомнил и о продолжении реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Наши амбициозные планы по программе "Большая стройка" на этот год - это 5,5 тыс. км дорог государственного значения, это практически 1,5 тысячи км дорог местных, это 282 образовательных заведения (реконструированных или построенных), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок фактически по всей стране", - рассказал координатор программы.

Также запланирована реконструкция 25 областных взрослых больниц и 25 областных детских больниц. По его словам, это будут настоящие медицинские городки, где каждый пациент будет уверен, что получит всю необходимую помощь.