"Велика термомодернізація" дозволить людям платити за опалення на 60% менше, - ОП

Він нагадав, що на початку цього опалювального сезону було підписано Меморандум, який дозволив стримати ціну на опалення для населення.

"Звісно, це був виклик для бюджетів - як державного, так і для місцевих бюджетів. Але ми змогли вистояти, ми це зробили, населення не платить збільшену вартість за опалення. І я думаю, що тепер наше завдання - це йти до нового проєкту, який вже був анонсований тиждень тому президентом - це "Велика термомодернізація", - наголосив Тимошенко.

За його словами, на цей рік заплановано зробити енергоефективнішими 6 тисяч будинків. Таким чином, мешканці цих будинків зможуть платити за опалення на 60% менше. Також термомодернізація дозволить зменшити споживання газу на 437 мільйонів кубометрів.

"Це проект, про який говорив кожен голова громади, кожен мер великого обласного міста. Це те, що нам потрібно. Нам потрібно відв'язатися від ціни на газ, від ціни на опалення і розуміти, що ми не просто витрачаємо кошти на газ чи опалення", - підкреслив він.

Також Тимошенко нагадав і про продовження реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік - це 5,5 тис. км доріг державного значення, це практично 1,5 тис. км доріг місцевих, це 282 освітні заклади (реконструйовані або побудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів і 6848 спортивних майданчиків фактично по всій країні", - розповів координатор програми.

Також заплановано реконструкцію 25 обласних дорослих лікарень та 25 обласних дитячих лікарень. За його словами, це будуть справжні медичні містечка, де кожен пацієнт буде впевнений, що отримає всю необхідну допомогу.