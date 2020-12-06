"Большая стройка" стала необходимой мерой стимуляции экономики в 2020, - экономист

Большое строительство дорог стало тем необходимым мероприятием стимуляции экономики в 2020 году, которое обеспечит долгосрочное развитие в дальнейшем и рост ВВП.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

По его словам, именно "Большая стройка" не дала возможности украинской экономике упасть так сильно, как европейским соседям, где падение достигло 10%.

"Учетная ставка - 6 %, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как "Укравтодор", иметь доступ к кредитному ресурсу в середине страны. Что в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. Благодаря дополнительным государственным расходам, "Большое строительство" уберегло украинскую экспортнозависимую экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год", - отметил Устенко.

Он также добавил, что сейчас Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время "Большого строительства". В долгосрочной перспективе, а речь идет о десятках лет, это станет базой для экономического развития.

Одних бюджетных средств не хватит для выхода из кризиса, очевидно, следует привлекать инвесторов. И здесь так же строительство дорожной инфраструктуры является определяющим фактором.

"Когда есть земля, можно поставить завод, но нет должной инфраструктуры сети. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия", - отметил эксперт и добавил, что строительство дорог "также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанные с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности".

Устенко подчеркивает, что в Украины есть бюджетные ограничения, а именно - дефицит. В 2020 году он ожидался на уровне 2,5%, по факту, будем очень близки к отметке 7%. В 2021 году на уровне 5,3%.

"А это означает, что возможность пользоваться деньгами для таких проектов, как "Большое строительство", - ограничена. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности рассматривать вариант привлечения частных капиталов. Развитие концессии - дорог и инфраструктуры - может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достигнуть отметки в 5%", - сказал Устенко.

Напомним, ранее сообщалось, что влияние мультипликативного эффекта от строительства дорог в рамках президентской программы "Большая стройка" составляет 3 гривны 5 копеек на каждую вложенную гривну.

В частности, экономист Михаил Кухар заявлял, что удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом. В структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент - 3,4%.