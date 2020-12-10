ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Большая стройка" сберегла украинскую экономику от серьезного кризиса, - Устенко

Автор: РБК-Украина

Украинская экономика была бы сейчас в значительно худшем положении, если бы не реализация дорожной части программы "Большая стройка".

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", передает УНИАН.

По его словам, в странах-соседях Украины, где не реализуются настолько масштабные проекты, спад экономики составил около 10%.

Именно построенные и отремонтированные дороги станут платформой, с которой в долгосрочной перспективе начнется рост государственной экономики. "Большая стройка", в скором времени позволит привлекать иностранные инвестиции, уверен Устенко.

Самые читаемые новости

"Огромное значение при этом будет играть уровень развития инфраструктуры. Когда есть земля, можно поставить завод, но нет надлежащей сети инфраструктуры. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия", - отметил он.

Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности, добавляет экономист.

По мнению Устенко, "Большая стройка" может иметь еще больший положительный эффект на экономику - вплоть до увеличения ВВП.

"Развитие концессии - дорог и инфраструктуры - может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%", - резюмировал он.

Напомним, ранее эксперты оценили антикризисные меры украинского правительства и пришли к выводу, что "Большая стройка" замедлила темпы снижения ВВП в этом году.

По оценкам экономиста Михаила Кухара, в четвертом квартале этого года ожидаемое падение ВВП на 11% уменьшилось до 3,7% благодаря влиянию инфраструктурной программы на экономику.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Большая стройкадороги