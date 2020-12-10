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"Велике будівництво" зберегло українську економіку від серйозної кризи, - Устенко

Київ, Четвер 10 грудня 2020 10:05
"Велике будівництво" зберегло українську економіку від серйозної кризи, - Устенко
Фото: Олег Устенко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українська економіка була б зараз в значно гіршому становищі, якби не реалізація дорожньої частини програми "Велике будівництво".

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, виступаючи на форумі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", передає УНІАН.

За його словами, у країнах-сусідах України, де не реалізуються настільки масштабні проекти, спад економіки склав близько 10%.

Саме побудовані та відремонтовані дороги стануть платформою, з якої в довгостроковій перспективі почнеться зростання державної економіки. "Велике будівництво", незабаром дозволить залучати іноземні інвестиції, впевнений Устенко.

"Величезне значення при цьому буде відігравати рівень розвитку інфраструктури. Коли є земля, можна поставити завод, але немає належної інфраструктури мережі. В умовах, коли конкуренція за інвестиційний ресурс зростає, Україна повинна запропонувати інвестору додаткові умови", - зазначив він.

Будівництво доріг також є вирішенням численних питань у довгостроковій перспективі, пов'язаних з міжнародною комунікацією, оскільки Україна має транзитні можливості, додає економіст.

На думку Устенка, "Велике будівництво" може мати ще більший позитивний ефект на економіку - аж до збільшення ВВП.

"Розвиток концесії - доріг та інфраструктури - може давати позитивний ефект у довгостроковій перспективі і необхідне економічне зростання, завдяки якому ВВП має сягнути позначки у 5%", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерти оцінили антикризові заходи українського уряду і прийшли до висновку, що "Велике будівництво" сповільнило темпи зниження ВВП в цьому році.

За оцінками економіста Михайла Кухара, в четвертому кварталі цього року очікуване падіння ВВП на 11% зменшилося до 3,7% завдяки впливу інфраструктурної програми на економіку.

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