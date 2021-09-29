Большая стройка - по программе президента в Украине до конца 2022 года будет создано 10 тысяч спортплощадок

Как рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по статистике, 73% граждан Украины не занимаются физическими упражнениями из-за отсутствия доступной современной и бесплатной спортивной инфраструктуры. При этом средняя продолжительность жизни украинцев составляет 63 года у мужчин и 73 года у женщин - по этим показателям Украина занимает лишь 115-е место в мире.

"Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровье украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей", - подчеркнул Тимошенко.

Кроме этого, в рамках программы "Здоровая Украина" стартовал проект "Активные парки - локации здоровой Украины", который предусматривает также создание "активных парков". Это спортивные площадки, оборудование которых оснащено QR-кодами, просканировав которые можно получить доступ к онлайн-тренировкам, записанным при участии украинских звезд и спортсменов.

Около 100 "активных парков" уже открылись в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 таких активных локаций.