"Большая стройка" получит от украинских банков 376 миллионов долларов кредита на дороги

По условиям кредитного соглашения между " Укравтодором " и консорциумом из шести украинских банков, на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет предоставлен кредит общим объемом 376 млн долларов США. Средства выделяются под государственные гарантии на 5 лет под 4,9% годовых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры в Facebook.

В консорциум, открывший кредитную линию, вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. 45% от всего кредитного пакета приходится на долю государственного Укрэксимбанка.

В 2020 году Украэксимбанк уже принимал участие в кредитования программы "Большая стройка". Тогда средства Укрэксимбанка стали третьими по величине среди всех источников финансирования.

Кредитное соглашение с консорциумом банков, отмечают в Мининфраструктуры, является беспрецедентным для Украины. Выгода от сделки обоюдна, так как, с одной стороны, государство получает надежный дополнительный источник финансирования, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.

Подписанное соглашение говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

Ожидается, что в перспективе сотрудничество с банками в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" может быть расширено на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.