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"Велике будівництво" отримає від українських банків 376 міліонів доларів кредиту на дороги

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 10:42
"Велике будівництво" отримає від українських банків 376 міліонів доларів кредиту на дороги Фото: "Велике будівництво" отримає від українських банків 376 міліонів доларів кредиту на дороги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

За умовами кредитної угоди між "Укравтодором" та консорціумом з шести українських банків, на реалізацію програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде надано кредит загальним обсягом 376 млн доларів США. Кошти виділяються під державні гарантії на 5 років під 4,9% річних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури в Facebook.

До консорціуму, який відкрив кредитну лінію, увійшли Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро і ПУМБ. 45% від усього кредитного пакету складає частка державного Укрексімбанку.

У 2020 році Украексімбанк вже брав участь у кредитуванні програми "Велике будівництво". Тоді кошти Укрексімбанку стали третіми за обсягом серед усіх джерел фінансування.

Кредитна угода з консорціумом банків, відзначають у Мінінфраструктури, є безпрецедентною для України. Вигода від угоди обопільна, оскільки, з одного боку, держава отримує надійне додаткове джерело фінансування, а у банків, в свою чергу, з'являється можливість для реальних і ефективних інвестицій.

Підписана угода говорить також про довіру банківської системи і готовність інвестувати у великі інфраструктурні проєкти.

Очікується, що в перспективі співпраця з банками в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" може бути розширена на оновлення і будівництво аеропортів, залізниць, морської та річкової інфраструктури.

Нагадаємо, в червні для залучення додаткових коштів на реалізацію програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Лондонській фондовій біржі "Укравтодор" розмістив єврооблігації на суму 700 млн доларів США на термін 7 років під 6,25% річних.

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