"Большая стройка": в Полтавской области продолжают капремонт дороги М-03

В Полтавской области продолжается капитальный ремонт и реконструкция автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Должанский в рамках второго проекта улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и Всемирным банком.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Также Голик опубликовал фото и видео дорожного ремонта.

В частности, сейчас ремонтные работы ведутся на участках трассы Киев - Харьков - Должанский 308-311 км, 210 – 220 км, 266 – 274 км, 291-292 км, 294 – 300 км. Всего в рамках проекту обновляется 80 км дороги.

Проект предусматривает: фрезерование поврежденных участков дорожного покрытия, устройство новых слоев, нанесение разметки, монтаж барьерного ограждения и установку новых дорожных знаков.

Напомним, "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство и ремонт дорог, больниц, школ и детских садиков. Только дорожное направление проекта предполагает ремонт и строительство 6500 км дорог общегосударственного и местного значения уже в 2020 году.

Как ранее заявил Юрий Голик, благодаря "Большой стройке" в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест.