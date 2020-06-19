"Велике будівництво": у Полтавській області продовжують капремонт дороги М-03

У Полтавській області триває капітальний ремонт і реконструкція автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський в рамках другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху між Україною та Світовим банком.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Також Голик опублікував фото і відео дорожнього ремонту.

Зокрема, зараз ремонтні роботи проводяться на ділянках траси Київ - Харків - Довжанський 308-311 км, 210 – 220 км, 266 – 274 км, 291-292 км, 294 – 300 км. Всього в рамках проекту оновлюється 80 км дороги.

Проект передбачає: фрезерування пошкоджених ділянок дорожнього покриття, влаштування нових шарів, нанесення розмітки, монтаж бар'єрного огородження та встановлення нових дорожніх знаків.

Нагадаємо, "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво і ремонт доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків. Тільки дорожній напрямок проекту передбачає ремонт і будівництво 6500 км доріг загальнодержавного та місцевого значення вже у 2020 році.

Як раніше заявив Юрій Голик, завдяки "Великому будівництву" в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць.