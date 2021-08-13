"Большая стройка" начинает консервацию туристических объектов в Чернобыльской зоне, - Тимошенко

"Пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля. Мы работаем над тем, чтобы территория была не местом забвения, а точкой развития. Прежде всего, как уникального туристического и научно-технологического кластера", - прокомментировал начало работ заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, количество туристов в Зоне отчуждения за последние 3 года увеличилось в 16 раз. В 30-километровой зоне уже начала работу первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, и количество новых технологических предприятий здесь может быть увеличено. Также зона интересна для исследовательских экспедиций.

Консервация объектов необходима для их сохранения в аутентичном виде, позволяющем передать историческую атмосферу города атомщиков, и сделает посещение Чернобыля более безопасным.

В 2021 году начнут консервацию кафе "Припять", смотровой площадки на крыше 16-тиэтажки, квартиры-музея пожарного Владимира Правика, КПП "Дитятки", Чернобыль-хаба и вертолетной площадки.

Среди других локаций - автовокзал, бассейн и Дуга. По плану, на консервацию всех намеченных объектов уйдет около двух лет.

Параллельно в зоне отчуждения в рамках программы президента "Большая стройка" в течение трех лет будет продолжаться обновление дорог.