"Велике будівництво" починає консервацію туристичних об'єктів у Чорнобильській зоні, - Тимошенко

Через 35 років після аварії на ЧАЕС 30-кілометрова зона відчуження стає популярною туристичною локацією і привабливим об'єктом для підприємців та дослідників. Задля збереження знакових об'єктів Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів приступає до консервації найбільш популярних місць у зоні відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
"Настав час говорити про нове життя для Чорнобиля. Ми працюємо над тим, щоб територія була не місцем забуття, а точкою розвитку. Перш за все, як унікального туристичного і науково-технологічного кластеру", - прокоментував початок робіт заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
За його словами, кількість туристів у Зоні відчуження за останні 3 роки збільшилася у 16 разів. У 30-кілометровій зоні вже розпочала роботу перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, і кількість нових технологічних підприємств тут може бути збільшена. Також зона цікава для дослідницьких експедицій.
Консервація об'єктів необхідна для їх збереження в автентичному вигляді, що дозволить передати історичну атмосферу міста атомників, а відвідування Чорнобиля стане більш безпечним.
У 2021 році почнуть консервацію кафе "Прип'ять", оглядового майданчика на даху 16-типоверхівки, квартири-музею пожежного Володимира Правика, КПП "Дитятки", Чорнобиль-хабу і вертолітного майданчика.
Серед інших локацій - автовокзал, басейн і Дуга. За планом, на консервацію усіх намічених об'єктів знадобиться близько двох років.
Паралельно в зоні відчуження в рамках програми президента "Велике будівництво" протягом трьох років буде тривати оновлення доріг.
Нагадаємо, в рамках проекту "Велика реставрація" в Україні протягом трьох років планується відновити 150 найбільш привабливих туристичних магнітів, що відносяться до культурної та історичної спадщини. За даними Кирила Тимошенка, наразі на різних стадіях реалізації знаходиться вже 36 таких об'єктів.