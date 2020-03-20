"Большая стройка" в Днепропетровской области: Голик показал трассу Днепр-Решетиловка

В Днепропетровской области продолжается строительство трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка. Об этом написал на своей странице в Facebook координатор национального проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

"Днепропетровская область. Трасса Н-31 Днепр - Решетиловка. Строительство", - пишет Голик и публикует фотоотчет с трассы, на которой идут активные дорожные работы.

Работы на строительстве трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка планируется завершить в течение одного года.

Трасса Н-31 Днепр-Решетиловка имеет протяженность 137 км и связывает Мариуполь, Днепр, Киев и Львов. Она является важнейшим объектом всей программы развития инфраструктуры "Большая стройка", которую в прошлом году инициировал Президент Владимир Зеленский. Всего в рамках программы в 2020 году будет построено и отремонтировано 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км дорог местного значения.

Также в рамках "Большой стройки" строится, ремонтируется и реконструируется несколько сотен объектов социальной инфраструктуры. Ожидается, что в течение 2020 года в Украине появится не менее 100 школ, 100 детсадов, 100 спортивных соружений и 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи.

Как ранее писало РБК-Украина, подробную информацию о каждом объекте "Большой стройки" можно получить на онлайн-карте национальной программы. Здесь указаны как объекты дорожной инфраструктуры, так и социальные.