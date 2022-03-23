Канцлер Германии призывает ввести эмбарго на российскую нефть и газ

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что европейские санкции в отношении России должны быть не краткосрочной мерой, а иметь более продолжительный сценарий. По его мнению, самым эффективным будет запрет продажи Россией углеводородов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие", - сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. Но по его мнению, список санкционных запретов должен быть расширен.

Многие на Западе выражают недовольство тем, что несмотря на развязанную Россией войну европейские страны продолжают закупать в России углеводороды, обеспечивая таким образом постоянный приток денег для ее экономики и финансирования военной кампании.