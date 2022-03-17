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"Большой вызов для Германии", – Шольц озабочен потоком беженцев из Украины

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с лидерами федеральных земель высказал позицию в отношении людей, ставших беженцами в результате военного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, растущее количество украинцев, ищужих убежище в Германии, обещает стать "большим, большим вызовом" для страны. Такое заявление Шольц сделал во время обсуждения с региональными лидерами пандемии коронавируса.

Несмотря на серьезный вызов, канцлер уверен, что помочь устроиться украинцам будет относительно легко. Они не нуждаются в визах для въезда в Германию, имеют автоматический доступ к системам здравоохранения и образования.

Кроме того, украинцам доступны языковые и интеграционные курсы. По данным немецкой полиции, от российского вторжения в Германию сбежали почти 190 тысяч человек.

Напомним, что Франция подтвердила выделение финансовой помощи для Украины.

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