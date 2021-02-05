Большая приватизация, поддержка переселенцев, дистанционная работа: важнейшие решения Рады

На этой неделе парламент перешел от турборежима к спланированной работе - впервые за историю независимости Украины принято постановление о плане законопроектных работ (№ 4691), которое позволит депутатам работать системно.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Верховная рада должна прекратить работать спонтанно, истерично ли как-то ассиметрично - должен быть план", - отметил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

В целом в плане - 376 проектов. Среди приоритетов на ближайшие полгода - завершение земельной реформы, большая приватизация, реформа энергорынка и налоги с игорного бизнеса.

"У нас есть целый план законодательных работ. Это будут реформы, которые будут помогать людям жить лучше", - сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Решая проблемы в социальной сфере, парламент уменьшил финансовую нагрузку на переселенцев-должников по кредитам и займам. Принятый проект закона № 2329 отменяет финансовые санкции за несвоевременное погашение кредита, а также вводит норму, что итоговая общая сумма процентов не должна превышать указанную при подписании договора процентную ставку.

Кроме того, парламент на законодательном уровне нормировал вопрос дистанционной работы, приняв проект № 4051. Отныне это понятие законодательно закреплено в трудовых договорах. Безоговорочное право работать в таком формате имеют беременные женщины, сотрудники с ребенком до 3 лет, или те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Также закон предусматривает, что работнику на дистанционной работе гарантируется период свободного времени для отдыха, когда он может не выходить на связь.

Отдельное внимание парламент уделил вопросу противодействия биологическим угрозам, приняв в первом чтении законопроект № 4142. Он предусматривает работу сети территориальных центров контроля и профилактики заболеваемости.

"Украина должна не только оперативно реагировать на вызовы пандемии, но и выстроить эффективную систему противодействия биологическим угрозам", - отметил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Важный момент этого законопроекта: в нем нет новых норм о вакцинации и для получения разрешения на посещение учебного заведения не будут требовать обязательной прививки.

Относительно экономического блока вопросов, то Верховная рада разблокировала процесс большой приватизации. Принятый законопроект № 4543 отменяет запрет на проведение аукционов по продаже крупных госпредприятий, который был временно остановлен из-за карантина.

"Это позволит нам выполнить те показатели в государственном бюджете, которые были проголосованы парламентом в размере поступлений на 12 млрд грн", - пояснила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

В законе не говорится о приватизации стратегических предприятий. Государство может передать частному владельцу только непрофильные активы: гостиницы, санатории, заводы. Такие активы, как учреждения образования, газопроводы, нефтепроводы, атомные электростанции, почту, метрополитен, приватизировать запрещено.

В рамках программы "Государство в смартфоне" парламент на законодательном уровне утвердил использование е-паспортов в середине страны и для выезда заграницу. До сих пор этот вопрос регулировался временным постановлением Кабмина.

Принятый законопроект № 4355 позволяет использовать электронные документы наравне с бумажными. Отныне копия электронного паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, и является намного безопаснее, чем обычная бумажная.

"Принятие этого законопроекта значительно облегчит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства", - заявил председатель комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко.

Напомним, как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что сейчас проводить заседания ВР онлайн невозможно. Этому препятствуют нормы законодательства.