Велика приватизація, підтримка переселенців, дистанційна робота: найважливіші рішення Ради

Цього тижня парламент перейшов від турборежиму до спланованої роботи - вперше за історію незалежності України ухвалена постанова про план законопроектних робіт (№ 4691), яка дозволить депутатам працювати системно.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

"Верховна рада повинна припинити працювати спонтанно, істерично чи якось асиметрично - має бути план", - зазначив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Загалом у плані - 376 проектів. Серед пріоритетів на найближчі півроку - завершення земельної реформи, велика приватизація, реформа енергоринку та податки з грального бізнесу.

"У нас є цілий план законодавчих робіт. Це будуть реформи, що допомагатимуть людям жити краще", - сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Розв’язуючи проблеми у соціальній сфері, парламент зменшив фінансове навантаження на переселенців-боржників за кредитами та позиками. Ухвалений проект закону № 2329 скасовує фінансові санкції за невчасне погашення кредиту, а також вводить норму, що підсумкова загальна сума відсотків не повинна перевищувати зазначену при підписанні договору процентну ставку.

Окрім того, парламент на законодавчому рівні унормував питання дистанційної роботи, ухваливши проект № 4051. Відтепер це поняття законодавчо закріплене у трудових договорах. Беззаперечне право працювати у такому форматі мають вагітні жінки, працівники з дитиною до 3 років, або ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю.

Також закон передбачає, що працівнику на дистанційній роботі гарантується період вільного часу для відпочинку, коли він може не виходити на зв’язок.

Окрему увагу парламент приділив питанню протидії біологічним загрозам, ухваливши у першому читанні законопроєкт № 4142. Він передбачає роботу мережі територіальних центрів контролю та профілактики захворюваності.

"Україна має не тільки оперативно реагувати на виклики пандемії, а й вибудувати ефективну систему протидії біологічним загрозам", - зазначив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Важливий момент цього законопроекту: у ньому немає нових норм про вакцинацію і для отримання дозволу на відвідування навчального закладу не вимагатимуть обов’язкового щеплення.

Щодо економічного блоку питань, то Верховна рада розблокувала процес великої приватизації. Ухвалений законопроект № 4543 скасовує заборону на проведення аукціонів з продажу великих держпідприємств, який був тимчасово зупинений через карантин.

"Це дозволить нам виконати ті показники в державному бюджеті, які були проголосовані парламентом в розмірі надходжень 12 млрд грн", - пояснила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

В законі не йдеться про приватизацію стратегічних підприємств. Держава може передати приватному власникові тільки непрофільні активи: готелі, санаторії, заводи. Такі активи, як заклади освіти, газогони, нафтопроводи, атомні електростанції, пошту, метрополітен, приватизовувати заборонено.

У рамках програми "Держава у смартфоні" парламент на законодавчому рівні затвердив використання е-паспортів в середині країни та для виїзду закордон. Досі це питання регулювалося тимчасовою постановою Кабміну.

Ухвалений законопроект № 4355 дозволяє використовувати електронні документи нарівні з паперовими. Відтепер копія електронного паспорта надається в один клік за згодою власника, і є набагато безпечнішою, ніж звичайна паперова.

"Ухвалення цього законопроєкту значно полегшить життя громадянам і дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави", - заявив голова комітету з питань цифрової трансформації Михайло Крячко.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков раніше заявляв, що зараз проводити засідання ВР онлайн неможливо. Цьому перешкоджають норми законодавства.