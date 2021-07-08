"Большая ошибка арбитра", - тренеры, игроки и эксперты о пенальти в матче Англия - Дания

Что произошло?

На 103-й минуте, уже в экстра-тайме, арбитр назначил пенальти в ворота Дании. Он увидел фол со стороны Йоакима Меле в моменте прохода Рахима Стерлинга в штрафной. И на повторе действительно видно, что контакт был - Меле коленом коснулся игрока сборной Англии.

Сам пенальти не был реализован. Удар от Харри Кейна потащил блистательно отыгравший матч Каспер Шмайхель, но на добивание от капитана Англии уже не успел. Этот гол принес Англии победу и исторический выход в финал.

Что сказали игроки и тренеры?

Игроки и тренеры сборной Англии почти не высказывались об этом моменте, было не до этого. Лишь Рахим Стерлинг заявил, что пенальти был "чистым", потому что Меле коснулся его ноги в штрафной.

Здесь стоит подчеркнуть, что большинство британских журналистов, собственно, и не задавались вопросом справедливости назначенного пенальти. После матча в Твиттере они лишь гордились моментом, хвалили игроков и Гарета Саутгейта.

А вот датчане говорили о пенальти много. Главный тренер сборной Дании Каспер Юмланд считает, что пенальти не было.

"Это пенальти, который не должен был стать пенальти. Это очень бесит меня сейчас. Мы очень расстроены", - сказал он после матча.

Подобного мнения был и Даниэль Васс. Полузащитник Дании уверен, что основной причиной вылета стала ошибка арбитра в этом эпизоде.

"Для назначения пенальти в полуфинале нужно гораздо более явное нарушение. Там не было нарушения. Разочарованы тем, что проиграли полуфинал и что случилось это из-за огромной ошибки арбитра. Разочарование только больше, когда все решает судья".

Что сказали эксперты?

Большинство экспертов и журналистов не из Англии если не критикуют арбитра за пенальти, то хотя бы отмечают, что ситуация была очень спорная и в игре уровня полуфинала Евро назначение такого пенальти необязательно.

К примеру, знаменитый экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что судья должен был посмотреть видеоповтор эпизода и после него пенальти не был бы назначен.

Бывший арбитр чемпионата Англии Марк Клаттенбург признал сомнительность этого пенальти в таком матче, но подчеркнул, что на повторе виден контакт между ногами футболистов.

Привычно критичный Гари Линекер о пенальти в своем Твиттере промолчал, лишь похвалив Рахима Стерлинга за игру в матче.

Какие последствия ситуации?

Главное последствие ситуации - Англия в финале, Дания вылетела. Остальное, пожалуй, не очень важно.

Но определенный результат может быть для главного судьи матча Данни Маккели, который без просмотра и сомнений поставил "точку". У нидерландского арбитра это второй спорный эпизод на этом турнире. В матче-открытии между Италией и Турцией он не поставил пенальти в ворота турков в, как считается, более явных эпизодах нарушений, среди которых была игра рукой в штрафной. И потому в теории УЕФА может сделать выводы касательно уровня арбитра и его допуска на важные матчи.