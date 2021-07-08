Англия победила Данию и сыграет в финале Евро-2020 с Италией

Сборная Англии победила Данию и вышла в финал Евро-2020. Решающий победный гол был забит в экстра-тайме.

Англия резво начала матч и бежала атаковать датские ворота, но защита Дании справлялась с английским энтузиазмом. Ближе к середине тайма Дания вовсе смогла снизить темп матча и, по сути, взять ситуацию под контроль.

В одном из моментов в атаке датчане заработали штрафной. И его мастерски исполнил 20-летний Миккель Дамсгаард.

После этого Дания пошла защищать свой результат и не спешила вперед. Англия же искала шансы сравнять и все приближалась к этому. И получилось. На 39-й минуте Рахим Стерлинг после прострела с правого фланга влетел в ворота вместе с мячом от ног капитана Дании Симона Кьяера. Очередной автогол на Евро.

Во втором тайме Англия усилила давление и имела моменты для второго гола, но Каспер Шмайхель в ряде моментов выручил свою команду. И благодаря этому матч перешел в два экстра-тайма.

В экстра-тайме ситуация на поле не изменилась. И все пришло к пенальти, правда сомнительному после падения Рахима Стерлинга от контакта с Янником Вестергором в штрафной. Харри Кейн не забил пенальти, Шмайхель потащил удар, но уже не справился с добиванием форварда "Тоттенхэма".

В оставшееся время Дания не смогла устроить штурм ради второго гола. И Англия впервые в истории попала в финал Евро. 11 июля на Уэмбли они сыграют с Италией.