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Велика колона військ Росії прямує у бік Донбасу, - CNN

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Москва, Вівторок 12 квітня 2022 15:24
Велика колона військ Росії прямує у бік Донбасу, - CNN Фото: велика колона російських військ прямує на Донбас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Велику колону військової техніки Росії помітили в районі Матвєєва кургану в Ростовській області. Вона прямує в бік Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, колона російської техніки прямує на північний захід, у бік Донбасу. У CNN дійшли такого висновку після аналізу опублікованих у соцмережах відео з військовими машинами окупантів.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявили про неминучість другого етапу війни в Україні. В Альянсі додали, що він буде більш кровопролитним.

Зазначимо, в Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що у Росії недостатньо ресурсів для битви за Донбас.

Війна Росії проти України триває 48-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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