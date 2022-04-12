Велика колона військ Росії прямує у бік Донбасу, - CNN

Велику колону військової техніки Росії помітили в районі Матвєєва кургану в Ростовській області. Вона прямує в бік Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними телеканалу, колона російської техніки прямує на північний захід, у бік Донбасу. У CNN дійшли такого висновку після аналізу опублікованих у соцмережах відео з військовими машинами окупантів.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявили про неминучість другого етапу війни в Україні. В Альянсі додали, що він буде більш кровопролитним.

Зазначимо, в Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що у Росії недостатньо ресурсів для битви за Донбас.

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