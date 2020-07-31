Большая часть эконалога "проедается" без пользы для экологии, - ЦЭРН

Средства от эконалога, которые уплачивают промышленные предприятия, не используются по назначению и направляются на погашение дефицита бюджета по социальных выплатах.

Об этом заявил экономический эксперт, глава Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов в эфире "Украина 24".

"В настоящее время большая часть средств просто проедается и не используется для решения накопившихся экологических проблем", - сказал Антипов.

По его словам, сейчас в Украине много сфер экономики и государственного регулирования построено с одной целью - наполнение государственного бюджета, а не решение тех задач, для которых собираемые средства должны быть предназначены.

"Т.е. налоги имеют не стимулирующую функцию, а исключительно фискальную. И, таким же образом построен и экологический налог", - уточнил эксперт.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призывала Верховную раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия.

По их мнению, такой шаг позволит повысить эффективность использования средств в части влияния на экологическую обстановку, так как промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду.

Сейчас эконалог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях: местные бюджеты - 55%; госбюджет - 45%.