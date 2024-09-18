"Болонья" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Болонья" – "Шахтар"

18 вересня, 19:45, Болонья, "Ренато Даль'Ара", трансляція на MEGOGO

На старт оновленого головного єврокубка виходить чемпіон України. Після жеребкування шанувальники "гірників" умовно розділили прийдешні зустрічі на дві категорії – ті, де варто сподіватися на диво, та такі, в яких можна й треба набирати очки. Поєдинок із "россоблу" належить до других.

"Болонья" змагалася в Кубку чемпіонів ще понад півстоліття тому, тож "Шахтар" фактично гостюватиме в дебютанта. До старту сезону болонці втратили двох зірок команди (Калафйорі, Зіркзеє) та, найголовніше, залишилися без перспективного тренера. Поки Тьяго Мотта реанімуватиме туринський "Ювентус", втримати "россоблу" на конкурентному рівні намагатиметься Вінченцо Італьяно.

Початок нової кампанії для "Болоньї" вже видався важким. Колектив ще не здобув жодної перемоги та з трьома нічиїми в чотирьох турах плентається над зоною вильоту Серії А. Щоправда, старт "гірників" у сезоні 2024/25 теж складно назвати переконливим. "Шахтар" програв житомирському "Поліссю" та "Олександрії", а столичний "Лівий Берег" ледве дотиснув.

Однак, розгром львівських "Карпат" (5:2) додав оптимізму. По-перше, хет-трик оформив Бондаренко. По-друге, результативно повернувся на поле Зубков (гол+асист). По-третє, знову забив Сікан. Та й загалом у середній та атакувальній лініях "гірників" назріла конкуренція – на кожну позицію мінімум по два гідних претенденти.

Та все це на рівні чемпіонату України. Яким постане "Шахтар" у Лізі чемпіонів – наразі інтрига. Вочевидь, новий формат турніру змусить тренерський штаб вітчизняного гранда робити нелегкий вибір між красивим футболом і необхідним результатом. Утім, у першому турі загального раунду ще можна пошукати розумний баланс.

Травмовані: Фергюсон, Камб'ягі (обидва – "Болонья")

Під питанням: Гольм – Пузанков

Орієнтовні склади на матч "Болонья" – "Шахтар"

"Болонья": Скорупскі – Пош, Бейкема, Лукумі, Міранда – Ебішер, Фройлер, Фаббіан – Орсоліні, Кастро, Ндоє

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Перше виконання гімну Ліги чемпіонів на "Ренато Даль'Ара" додасть натхнення господарям поля. Однак, досвід виступів у європейських турнірах повинен переважити ефект новизни. "Шахтар" за два десятиліття набув статусу міцного горішка головного єврокубка та в протистоянні з новачком Ліги чемпіонів націлений взяти три очки. Не без труднощів, але завдання буде цілком підйомним.