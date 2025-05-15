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"Болонья" перемогою в Кубку Італії встановила історичний рекорд

Фото: "Болонья" – володар Кубка Італії (x.com/BolognaFC1909en)
Автор: Андрій Костенко

"Болонья" завоювала Кубок Італії-2024/25, здолавши у фінальному матчі "Мілан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Яке досягнення підкорилось "Болоньї"

Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком – 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі "россоблу" забили на старті другого тайму: на 53-й хвилині відзначився швейцарський нападник Дан Ндойє.

"Болонья" виграла Кубок Італії втретє у своїй історії та вперше за 51 рік. До цього вона перемагала у 1970 та 1974 роках. Таким чином клуб встановив унікальне досягнення – рекордний проміжок між перемогами у турнірі, який склав 51 рік.

Перемога не лише увінчала сезон престижним трофеєм, але й забезпечила команді місце в Лізі Європи на наступний сезон. Утім, підопічні Вінченцо Італьяно зберігають шанси пробитися й до Ліги чемпіонів.

"Мілан" перемагав у Кубку ще з Шевченком

Щодо "Мілана", він провів свій 15-й фінал в Кубку Італії і вдесяте поступився у вирішальній грі.

На рахунку "россонері" – п'ять перемог у Кубку. Остання з них датується сезоном-2002/03, коли ще у складі команди грав українець Андрій Шевченко.

Найуспішніші команди в Кубку Італії

  • "Ювентус" – 15 титулів
  • "Рома", "Інтер" – по 9
  • "Лаціо" – 7
  • "Фіорентина", "Наполі" – по 6
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ФутболМіланАндрій Шевченко