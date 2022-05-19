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Они больны, их излечит история. Кулеба о желающих сохранить лицо России

Новина українською →
Киев, Четверг 19 мая 2022 22:02
Они больны, их излечит история. Кулеба о желающих сохранить лицо России Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Европе сохранились политики, получающие российские деньги. Они и делают заявления о необходимости сохранить России лицо в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Эти люди, если отложить тех, кто отрабатывает российские контракты, а оставить тех, кто искренне верит в такие идеи, то у них классический синдром зависимости от России", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, такие политики продолжат заявлять о необходимости сохранить лицо России, даже если россиян начнут резать на улицах их городов. Глава МИД подчеркнул, что это очень тяжелая болезнь.

"В Европе целые прослойки, особенно среди интеллигенции, больны этой болезнью, но вылечит их только строгая история", - заключил Кулеба.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

Отметим, Кулеба ранее завил, что Путин напал на Украину именно из-за попыток мировых лидеров найти решения, которые спасли бы лицо главы Кремля.

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