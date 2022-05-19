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Вони хворі, їх вилікує історія. Кулеба про бажаючих зберегти обличчя Росії

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Київ, Четвер 19 травня 2022 22:02
Вони хворі, їх вилікує історія. Кулеба про бажаючих зберегти обличчя Росії Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Європі збереглися політики, які отримують російські гроші. Вони і роблять заяви про необхідність зберегти Росії обличчя у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Ці люди, якщо відкласти тих, хто відпрацьовує Російські контракти, а залишити тих, хто щиро вірить в такі ідеї, то у них класичний синдром залежності від Росії", - сказав Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, такі політики продовжать заявляти про необхідність зберегти обличчя Росії, навіть якщо росіян почнуть різати на вулицях їхніх міст. Глава МЗС підкреслив, що це дуже важка хвороба.

"У Європі цілі прошарки, особливо серед інтелігенції, хворі на цю хворобу, але вилікує їх тільки сувора історія", - уклав Кулеба.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українське суспільство не піде на поступки і не буде шукати вихід для Москви.

Зазначимо, Кулеба раніше завив, що Путін напав на Україну саме через спроби світових лідерів знайти рішення, які врятували б обличчя глави Кремля.

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