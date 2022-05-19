Вони хворі, їх вилікує історія. Кулеба про бажаючих зберегти обличчя Росії

У Європі збереглися політики, які отримують російські гроші. Вони і роблять заяви про необхідність зберегти Росії обличчя у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Ці люди, якщо відкласти тих, хто відпрацьовує Російські контракти, а залишити тих, хто щиро вірить в такі ідеї, то у них класичний синдром залежності від Росії", - сказав Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, такі політики продовжать заявляти про необхідність зберегти обличчя Росії, навіть якщо росіян почнуть різати на вулицях їхніх міст. Глава МЗС підкреслив, що це дуже важка хвороба.

"У Європі цілі прошарки, особливо серед інтелігенції, хворі на цю хворобу, але вилікує їх тільки сувора історія", - уклав Кулеба.