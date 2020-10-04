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Больной коронавирусом Трамп показал себя на видео, говоря о хорошем самочувствии

Воскресенье 04 октября 2020 06:20
Больной коронавирусом Трамп показал себя на видео, говоря о хорошем самочувствии
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп обнародовал видео из госпиталя, заявив о нормальном самочувствии и готовности вернуться к предвыборной кампании. При этом, когда он только попал в больницу он чувствовал себя плохо.

Американский лидер подчеркнул, что лечение проходит хорошо.

"Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца", - заявил Трамп.

Ранее Трамп поблагодарил врачей, медсестёр и другой медперсонал военного госпиталя Уолтера Рида.

Американский президент сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что болезнь обнаружили также у его жены Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

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