Хворий на коронавірус Трамп показав себе на відео, кажучи про хороше самопочуття 

Президент США Дональд Трамп оприлюднив відео з госпіталю, заявивши про нормальне самопочуття та готовність повернутися до передвиборчої кампанії. При цьому, коли він тільки потрапив до лікарні він почувався зле.
Американський лідер підкреслив, що лікування проходить добре.
October 3, 2020
"Коли я прибув сюди, то відчував себе не дуже добре. Але зараз мені краще. Чекаю не дочекаюся, коли можна буде повернутися до передвиборчої кампанії і довести її до кінця", - заявив Трамп.
Раніше Трамп подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.
Американський президент повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.
Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.