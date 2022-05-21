Больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты от "Спасаем жизнь" на 238 тысяч евро

Гуманитарный проект "Спасаем жизни", созданный группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова передал в медучреждения Запорожья и Каменского медикаменты на 238 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Тысячи катетеров, внутривенных канюль, шприцев, систем для переливания крови и перчаток передали в Запорожский военный госпиталь и городскую больницу скорой помощи г. Каменское.

Также со склада в Польше уже отправлен в Украину груз из капроновых и шелковых хирургических нитей, гемостатических материалов и тому подобное.

"Сила Украины - в единстве. Это ежедневно доказывают миллионы простых граждан, которые стараются поддерживать наше государство, и бизнес, который привлекает свои ресурсы к гуманитарным или оборонных проектов. Группа "Метинвест" с первого дня войны в эпицентре помощи пострадавшим украинцам, медикам, ВСУ и силам теробороны. Мы там, где ежедневно идет борьба за человеческие жизни: в больницах, на передовой, в центрах помощи переселенцам. Потому что именно так можно выстоять и одержать победу", - заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Проект планирует расширять поставки препаратов и лекарственных средств: сейчас идет закупка мультивитаминов для взрослых и детей.

Как известно, ранее проект уже закупил 2,6 тыс. тонн продуктов питания: наборы получают люди, которые пострадали от боевых действий, а также из них формируются стратегические запасы в городах, которые находятся недалеко от линий соприкосновения.

С момента запуска гуманитарного проекта помощь - продукты, товары первой необходимости и медикаменты для больниц. - получили уже более 40 тысяч человек.