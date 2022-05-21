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Лікарні Запоріжжя й Кам’янського отримали медикаменти від "Рятуємо життя" на 238 тисяч євро

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Субота 21 травня 2022 13:02
Лікарні Запоріжжя й Кам’янського отримали медикаменти від "Рятуємо життя" на 238 тисяч євро Фото: лікарні Запоріжжя й Кам’янського отримали медикаменти від "Рятуємо життя" на 238 тисяч євро (зшчфифн)
Автор: Артем Горовенко

Гуманітарний проект "Рятуємо життя", створений групою "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова, передав у медзаклади Запоріжжя й Кам’янського медикаменти на 238 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу проекту.

Тисячі катетерів, внутрішньовенних канюль, шприців, систем для переливання крові й рукавичок передали в запорізький військовий шпиталь та Міську лікарню швидкої допомоги м. Кам’янське.

Також зі складу в Польщі вже відправлено до України вантаж із капронових і шовкових хірургічних ниток, гемостатичних матеріалів тощо.

"Сила України - в єдності. Це щодня доводять мільйони простих громадян, які намагаються підтримувати нашу державу, і бізнес, який залучає свої ресурси до гуманітарних чи оборонних проєктів. Група "Метінвест" з першого дня війни в епіцентрі допомоги постраждалим українцям, медикам, ЗСУ і силам тероборони. Ми там, де щодня йде боротьба за людські життя: у лікарнях, на передовій, у центрах допомоги переселенцям. Бо саме так можна вистояти та перемогти", - заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Лікарні Запоріжжя й Кам’янського отримали медикаменти від &quot;Рятуємо життя&quot; на 238 тисяч євро

Проект планує розширювати постачання препаратів і лікарських засобів: зараз іде закупівля мультивітамінів для дорослих та дітей.

Як відомо, раніше проект закупив вже 2,6 тис. тонн продуктів харчування: набори отримують люди, які постраждали від бойових дій, а також з них формуються стратегічні запаси у містах, які перебувають недалеко від ліній зіткнення.

З моменту запуску гуманітарного проекту допомогу - продукти, товари першої потреби та медикаменти для лікарень. - отримали вже понад 40 тисяч людей.

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Запоріжжя Гуманітарна допомога
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