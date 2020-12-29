В больницы на западной Украине привезли кислородное оборудование от Фонда Порошенко

Волонтеры доставили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины. В частности, кислородный аппарат передали в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, еще семь таких концентраторов поедут в больницы области.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Аппараты искусственной вентиляции - это аппараты, которые требуются для крайне тяжелых больных и реанимационных отделений. Но мы видим на практике и на опыте, что в основном в больницу попадают пациенты со средней формой тяжести. Конечно, если есть в наличии концентраторы в отделении, то у каждого конкретного пациента в случае необходимости есть возможность подышать, то есть получить кислородную терапию", - объясняет заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической больницы Наталья Демина.

Если не улучшится и не изменится вектор действия власти, убеждена общественная активистка, участница войны на Донбассе Маруся Зверобой, то можем смело называть это геноцидом.

"Особенно при том, что выделенные средства наблюдаем, а последствия от выделенных на ковид средств - нет. Поэтому снова приходится своими машинами возить, ездить с помощью", - добавляет она.

До Черновцов и Черновицкой области волонтеры "Европейской солидарности" доставят четыре кислородных концентраторы, их получат опорные больницы, которые борются с COVID-19 и больше всего нуждаются в такой медицинской аппаратуры.

"Когда смотришь на этот небольшой прибор - понимаешь, что он очень похож на бронежилет, потому что в 2014 году всем миром собирали деньги не бронежилеты и каски для наших бойцов, и этот бронежилет давал шанс жить. Так и сейчас кислородный концентратор дает человеку дышать и соответственно шанс жить", - сказал волонтер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров.

До Львова Благотворительный фонд Порошенко и активисты доставили восемь кислородных концентраторов, отсюда их доставят в больницы Перемышляны, Жидачева и Старого Самбора.

"Еще весной у нас был локдаун, карантин, но почему-то государство не подготовилась к этой ситуации. Поскольку процесс закупки и обеспечение больниц продолжается очень долго, несмотря на чрезвычайную ситуацию, то должны подключаться", - отметила руководитель Львовского отделения "Дела общин" Ульяна Помещик.

В общем в больницы Фонд Порошенко с волонтерами отправили 50 кислородных концентраторов. В частности, одну партию передали в больницу и военный госпиталь в прифронтовой зоне на Донбассе. Еще 20 концентраторов кислорода ожидают получить и передать в медучреждения вскоре.

От начала пандемии Фонд Порошенко, компания Roshen и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Свыше 50 тысяч продуктовых наборов получили люди из уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ГО "Справа громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19.