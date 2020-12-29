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У лікарні на західній Україні привезли кисневе обладнання від Фонду Порошенка

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 14:23
У лікарні на західній Україні привезли кисневе обладнання від Фонду Порошенка
Автор: РБК-Україна

Волонтери доставили кисневі концентратори від Фонду Порошенка в лікарні Львівської області, Прикарпаття та Буковини. Зокрема, кисневий апарат передали в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню, ще сім таких концентраторів поїдуть у лікарні області.

Про це повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

"Апарати штучної вентиляції - це апарати, які потрібні для вкрай важких хворих та реанімаційним відділенням. Але ми бачимо на практиці і на досвіді, що в основному в лікарню попадають пацієнти з середньою формою важкості. Звичайно, якщо є в наявності концентратори у відділенні, то у кожного конкретного пацієнта у разі потреби є можливість подихати, тобто отримати кисневу терапію", - пояснює заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Наталія Дьоміна.

Якщо не покращиться і не зміниться вектор дії влади, переконана громадська активістка, учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій, то можемо сміливо називати це геноцидом.

У лікарні на західній Україні привезли кисневе обладнання від Фонду ПорошенкаУ лікарні на західній Україні привезли кисневе обладнання від Фонду Порошенка

"Особливо при тому, що виділені кошти спостерігаємо, а наслідки від виділених на ковід коштів - ні. Тому знову доводиться своїми машинами возити, їздити з допомогою", - додає вона.

До Чернівців і Чернівецької області волонтери "Європейської солідарності" доставлять чотири кисневих концентратори, їх отримають опорні лікарні, які борються з COVID-19 і найбільше потребують такої медичної апаратури.

"Коли дивишся на цей невеличкий прилад - розумієш, що він дуже схожий на бронежилет, тому що у 2014 році всім світом збирали гроші не бронежилети і шоломи для наших бійців, і цей бронежилет давав шанс жити. Так і зараз кисневий концентратор дає людині, яка не дай боже, попала на ковідне ліжко шанс дихати і відповідно шанс жити", - сказав волонтер, ветеран війни на Донбасі Олексій Петров.

До Львова Благодійний фонд Порошенка та активісти "Європейської солідарності" доставили вісім кисневих концентраторів, звідси їх доправлять до лікарень Перемишляни, Жидачева та Старого Самбора.

"Ще навесні ми мали локдаун, ми мали карантин, але чомусь держава не підготувалася до цієї ситуації. Оскільки процес закупівлі і забезпечення лікарень триває дуже довго, попри надзвичайну ситуацію, то мусимо підключатися", - зауважила керівник Львівського осередку "Справи громад" Уляна Дідич.

Загалом у лікарні Фонд Порошенка з волонтерами відправили 50 кисневих концентраторів. Зокрема, одну партію передали у лікарні та військовий шпиталь у прифронтовій зоні на Донеччині. Ще 20 концентраторів кисню очікують отримати і передати в медзаклади незабаром.

Від початку пандемії коронавірусу Фонд Порошенка, компанія Roshen і волонтери передали медзакладам понад 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю та ремонт понад 50 апаратів ШВЛ. Допомогу отримали близько 200 лікарень. Понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди із вразливих категорій.

Зараз Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" опікуються закупівлею кисневого обладнання для хворих на COVID-19.

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