Больницы УЗ не принимают пациентов с COVID: Ляшко заявил о проверке

Больницам "Укрзализныци" выделили на лечение больных с коронавирусом 60 млн грн, однако они не принимают таких пациентов. С понедельника в этих больницах работает аудит Национальной службы здоровья Украины по проверке использования средств.

"Когда эти средства предоставили больницам "Укрзализныци", они отчитывались, что принимают больных COVID-19. За этот период они получили 60 миллионов гривен. 60 млн гривен для дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц. Сейчас вопрос к владельцам - Где эти деньги и почему они не могут принять пациентов", - рассказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине не будут вводить локдаун, пока система здравоохранения будет выдерживать нагрузки. По словам Виктора Ляшко, сейчас в некоторых регионах улучшается эпидемиологическая ситуация.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, 24 марта все столичные больницы УЗ должны были принимать по 50 пациентов с COVID-19, а с понедельника - по 100. Но на сегодня в больнице № 1 выделено для этих целей только 6 коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данные.