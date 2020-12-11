Больницы УЗ будут принимать пациентов с COVID-19: Минздрав подготовил постановление

Фото: больница (УНИАН)

Медицинские учреждения, которые находятся в подчинении "Укрзализныци", будут принимать больных с COVID-19. Министерство здравоохранения уже подготовило постановление о выделении на это средств.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы также добавляем так называемые ведомственные больницы. Это также больницы Укрзализныци... Министерством здравоохранения уже подготовлен проект постановления Кабинета министров о выделении средств этим больницам на дополнительное оборудование из фонда по борьбе с COVID-19", - сказал министр.

По его словам, Национальная служба здоровья законтрактует Киевскую клиническую больницу по COVID-пакета уже сегодня.

"Они согласовали все документы. Она отвечает соответствующим критериям. Это означает, что все требования, необходимые для приема больных COVID-19, в медучреждении есть", - заверил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что сейчас в медучреждении есть 5 бригад для оказания помощи пациентам, а инфекционистов туда перенаправили из других больниц. Также в медучреждении есть 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, баллоны с кислородом. Медики обеспечены определенным количеством средств индивидуальной защиты.

По его словам, врачей-инфекционистов делегировали в эту больницу из Киевской клинической больницы №2.

Напомним, в середине ноября Минздрав договорился с "Укрзализныцей" о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах. Ведомство обязалось профинансировать больницам УЗ все необходимые текущие расходы.

Как писало РБК-Украина, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% только в Николаевской области. В среднем по стране заполнены 44,2% таких кроватей.