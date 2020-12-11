ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікарні УЗ прийматимуть пацієнтів з COVID-19: МОЗ підготувало постанову

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 12:27
Лікарні УЗ прийматимуть пацієнтів з COVID-19: МОЗ підготувало постанову
Фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Медичні заклади, які знаходяться в підпорядкуванні "Української залізниці", будуть приймати хворих з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я уже підготувало постанову про виділення на це коштів.

Про це у ході брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми також додаємо так звані відомчі лікарні. Це також лікарні Укрзалізниці... Міністерством охорони здоров'я вже підготовлений проект постанови Кабінету міністрів щодо виділення коштів цим лікарням на додаткове обладнання з фонду по боротьбі з COVID-19", - сказав міністр.

За його словами, Національна служба здоров'я законтрактує Київську клінічну лікарню по COVID-пакету уже сьогодні.

"Вони погодили всі документи. Вона відповідає відповідним критеріям. Це означає, що всі вимоги, які необхідні для прийому хворих на COVID-19, у медзакладі є", - запевнив Степанов.

Глава МОЗ додав, що зараз у медзакладі є 5 бригад для надання допомоги пацієнтам, а інфекціоністів туди перенаправили з інших лікарень. Також у медзакладі є 5 апаратів штучної вентиляції легень, балоні з киснем. Медики забезпечені певною кількістю засобів індивідуального захисту.

За його словами, лікарів-інфекціоністів делегували у цю лікарню з Київської клінічної лікарні №2.

Нагадаємо, у середині листопаду МОЗ домовився з "Укрзалізницею" про лікування хворих COVID-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. Відомство зобов'язалося профінансувати лікарням УЗ всі необхідні поточні витрати.

Як писало РБК-Україна, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 60% лише в Миколаївській області. В середньому по країні заповнені 44,2% таких ліжок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство УкрзалізницябольницаМаксим СтепановКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся