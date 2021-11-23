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Больницы не справляются. Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 17:10
Больницы не справляются. Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию Фото: Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 ноября, Нидерланды начали перевозку пациентов с COVID-19 в Германию, чтобы ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам органов здравоохранения, во вторник утром первого пациента перевели на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме. Расстояние между двумя точками составило около 240 км. Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют перевезти сегодня.

Число пациентов с COVID-19 в нидерландских больницах за последние недели достигло самого высокого уровня с мая и, как ожидается, будет расти дальше, так как заболеваемость в стране выросла до рекордного уровня.

Немецкие больницы в общей сложности предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов, после того как во время предыдущих волн пандемии в них лечились десятки человек.

В Чехии за минувшие сутки было зарегистрировано около 23 тысяч новых случаев заражения. Еженедельные данные национального института здравоохранения показали, что за семь дней было зарегистрировано 153 957 новых случаев, что на 39% больше, чем неделей ранее.

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