Лікарні не справляються. Нідерланди перевозять covid-пацієнтів до Німеччини

У вівторок, 23 листопада, Нідерланди почали перевезення пацієнтів з COVID-19 до Німеччини, щоб послабити тиск на медустанови. Лікарні всіма силами намагаються впоратися зі сплеском випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами органів охорони здоров'я, у вівторок вранці першого пацієнта перевели на машині швидкої допомоги з Роттердама в лікарню в Бохумі. Відстань між двома точками склало близько 240 км. Наступного хворого вже готують до транспортування. Його також планують перевезти сьогодні.

Кількість пацієнтів з COVID - 19 у Нідерландських лікарнях за останні тижні досягла найвищого рівня з травня і, як очікується, зростатиме далі, оскільки захворюваність в країні зросла до рекордного рівня.

Німецькі лікарні в цілому запропонували 20 ліжок для пацієнтів з Нідерландів, після того, як під час попередніх хвиль пандемії в них лікувалися десятки людей.

У Чехії за минулу добу було зареєстровано близько 23 тисяч нових випадків зараження. Щотижневі дані Національного інституту охорони здоров'я показали, що за сім днів було зареєстровано 153 957 нових випадків, що на 39% більше, ніж тижнем раніше.