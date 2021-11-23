ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Лікарні не справляються. Нідерланди перевозять covid-пацієнтів до Німеччини

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 17:10
Лікарні не справляються. Нідерланди перевозять covid-пацієнтів до Німеччини Фото: Нідерланди перевозять COVID-пацієнтів до Німеччини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 23 листопада, Нідерланди почали перевезення пацієнтів з COVID-19 до Німеччини, щоб послабити тиск на медустанови. Лікарні всіма силами намагаються впоратися зі сплеском випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами органів охорони здоров'я, у вівторок вранці першого пацієнта перевели на машині швидкої допомоги з Роттердама в лікарню в Бохумі. Відстань між двома точками склало близько 240 км. Наступного хворого вже готують до транспортування. Його також планують перевезти сьогодні.

Кількість пацієнтів з COVID - 19 у Нідерландських лікарнях за останні тижні досягла найвищого рівня з травня і, як очікується, зростатиме далі, оскільки захворюваність в країні зросла до рекордного рівня.

Німецькі лікарні в цілому запропонували 20 ліжок для пацієнтів з Нідерландів, після того, як під час попередніх хвиль пандемії в них лікувалися десятки людей.

У Чехії за минулу добу було зареєстровано близько 23 тисяч нових випадків зараження. Щотижневі дані Національного інституту охорони здоров'я показали, що за сім днів було зареєстровано 153 957 нових випадків, що на 39% більше, ніж тижнем раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Нідерланди Коронавірус
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"