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Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20%, - Степанов

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 10:25
Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20%, - Степанов
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Втім, в окремих лікарнях заповненість хворими досягає 50%

Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20%. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр зазначив, що станом на ранок серед 242 лікарень першої хвилі було вільно порядка 43 тис. вільних місць.

"При цьому, кількість апаратів штучної вентиляції легень, яка вільна та готова до роботи - 1877 з 2 071 апарата ШВЛ. Ці цифри говорять, що заповненість наших медзакладів на рівні до 15-20% в залежності від регіону", - заявив Степанов.

За його словами, в окремих лікарнях заповненість хворими досягає 50%. Проте дефіциту місць для хворих немає.

"Дійсно, є де є більше, по окремих лікарнях, де підходить до 50%. Але хочу наголосити, що в нас визначені лікарні першої хвилі, визначені лікарні другої хвилі та визначені алгоритми за яких обставин ми починаємо переходити на інший рівень. На сьогодні жодних підстав в жодному регіоні Україні немає для того, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу. Ситуація повністю контрольована", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні пом'якшать при двох ключових умовах: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%; лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину.

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