Больницы первой волны справляются с наплывом больных COVID-19, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Только в Закарпатской области больницы загружены более чем на половину

По состоянию на сегодня в большинстве областей Украины больницы первой волны справляются с умеренным ростом числа больных коронавирусом. В трех областях загруженность больниц превышает 40%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

По словам премьера, наибольшая загруженность больниц первой волны наблюдается в Закарпатской области - более 60%, а в пиковые дни более 70%.

Как пояснил Шмыгаль, рекомендации Всемирной организации здравоохранения позволяют домашнее лечение тех пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, но в случае мощного роста больных, правительство задействует больницы второй волны.

"Мы понимаем, что на осень, в сочетании с другими эпидемиями, например - гриппа, мы можем столкнуться с большим ростом заболеваемости и большим количеством людей, которые будут обращаться в медучреждения", - добавил он.

Напомним, сегодня Министерству здравоохранения Украины поручили проверить готовность больниц второй волны принимать больных коронавирусом; Минздрав представит подробный отчет по каждой области.