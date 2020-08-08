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Лікарні першої хвилі справляються з напливом хворих на COVID-19, - Шмигаль

Україна, Субота 08 серпня 2020 19:02
Лікарні першої хвилі справляються з напливом хворих на COVID-19, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Лише у Закарпатській області лікарні завантажені більш ніж на половину

Станом на сьогодні у більшості областей України лікарні першої хвилі справляються з помірним зростанням кількості хворих на коронавірус. У трьох областях завантаженість лікарень перевищує 40%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами прем'єра, найбільша завантаженість лікарень першої хвилі спостерігається у Закарпатській області - понад 60%, а у пікові дні понад 70%.

Як пояснив Шмигаль, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я дозволяють домашнє лікування тих пацієнтів, у яких хвороба протікає у легкій формі, але у разі потужного зростання хворих, уряд задіє лікарні другої хвилі.

"Ми розуміємо, що на осінь, у поєднанні з іншими епідеміями, наприклад - грипу, ми можемо зіштовхнутися з великим зростанням захворюваності та великою кількістю людей, які будуть звертатися до медзакладів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Міністерству охорони здоров'я України доручили перевірити готовність лікарень другої хвилі приймати хворих на коронавірусу; МОЗ представить детальний звіт по кожній області.

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