В больнице умер волонтер, которого избили в Бахмуте

Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения, которое произошло вечером 29 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы правления Центра прав человека Татьяны Печончик в Facebook.

По словам Печончик, пострадавший волонтер умер в больнице не приходя в сознание. Все время Мирошниченко находился в коме. Она добавила, что активист умер после нападения двух подростков, которое произошло 29 ноября.

"Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудимый, а второму 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. По данным полиции, 16-летний "беспричинно" напал на Артема, избил и бросил головой об плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны" , - рассказала она.

Печончик отметила, что брат погибшего - Сергей Мирошниченко, не верит в версию полиции о том, что нападение было случайным и считает, что избиение было спланированным и из-за гражданской позиции Артема.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте напали на 36-летнего волонтера и активиста Артем Мирошниченко. Волонтер был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился в коме. Также было известно, что полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых в избиении Мирошниченко.